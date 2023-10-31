Volkswagen показал новый универсал ID.7 Tourer

Компания Volkswagen опубликовала первые изображения нового универсала под названием ID.7 Tourer. Производство новинки будет налажено на заводе в Эмдене (Германия), а продажи на европейском рынке начнутся в 2024 году, пишет портал Autonews.ru.

Судя по изображениям, новинка станет серийной версией концепта Volkswagen ID. Space Vizzion, который был представлен в 2019 году. По заявлению автопроизводителя, коэффициент аэродинамического сопротивления у универсала равен 0,24. Объем багажного отделения составит 545 л, а при сложенных задних сиденьях этот показатель увеличится до 1714 л.

Volkswagen ID.7 Tourer построят на платформе MEB. Все остальные технические характеристики модели пока держатся в секрете. По неофициальным данным, новинка позаимствует электрическую силовую установку у «зеленого» лифтбэка ID.7. В таком случае заднеприводный универсал получит электромотор мощностью 286 л.с. Запас хода составит около 700 км.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen рассказала о новинках, которые будут выпускаться на заводах в Германии. Так, новый Golf, преемник нынешней модели, целиком перейдет на электротягу и одним из первых оценит возможности продвинутой платформы Scalable Systems Platform – SSP. Ожидается, что электрокар появится не раньше 2028 года, а предшествовать ему будет электрический кроссовер A-сегмента, но уже на «тележке» MEB, – его запуск запланирован на 2026 год. Ключевой моделью на платформе SSP должен стать проект Trinity, однако подробности о нем держатся в секрете.

Фото: Volkswagen