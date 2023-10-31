Эксперты: повышение ключевой ставки приведет к удорожанию автокредитов

Центробанк на недавнем заседании принял решение о повышении ключевой ставки сразу на 2 п.п. до 15%. Стоит отметить, что это уже четвертое повышение подряд – к ужесточению политики регулятор перешел в июле 2023 года. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как данное решение повлияет на процентные ставки по автокредитам и каким образом скажется на продажах новых машин в целом.

Как рассказали в пресс-службе «Абсолют Банка», увеличение ключевой ставки означает увеличение стоимости привлечения ресурсов, результатом чего будет повышение ставок по кредитам. Ряд банков уже объявили о повышении ставок по вкладам и кредитам, в ближайшее время это сделают все игроки.

«Наши текущие ставки по кредитам на покупку новых автомобилей – 17,7%, подержанных – 20,5-24,2%. В ближайшее время ставки будут скорректированы на сопоставимую с повышением ключевой величину. Повышение ставок по кредитам, безусловно, приведет к сокращению объемов автокредитования. Насколько серьезным будет это влияние – можно будет судить в начале следующего года», – комментируют в пресс-службе «Абсолют Банка».

После повышения ключевой ставки игроки рынка автокредитования отреагируют ростом ценовых параметров по кредитам, соглашается начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников. ВТБ также не исключает изменения условий по своим программам и примет конкретные решения в ближайшее время.

«За девять месяцев российские заемщики оформили на покупку автомобилей порядка 1 трлн рублей кредитных средств. Это уже стало рекордным результатом – он на 40% превышает итоги за весь прошлый год и на 20% - за сопоставимый период 2021 года. Поэтому даже несмотря на общий рост ставок в четвертом квартале, рынок автокредитования в этом году обновит свой рекорд», – констатирует Алексей Бочарников.

По словам директора департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Екатерины Коновой, ключевая ставка влияет на стоимость привлечения средств для банков. С удорожанием стоимости привлечения банки будут вынуждены увеличить процентные ставки по кредитам. Какой будет прирост ставок зависит от реакции рынка займов на решение ЦБ. Пересмотр ставок по субсидированным тарифам будет зависеть во многом от автомобильных брендов. Если размер субсидии поднимется, то ставки могут остаться на прежнем уровне или подняться незначительно. В целом, в «Росбанк Авто» ожидают повышение стоимости автокредитов на 1-2%.

В свою очередь, в пресс-службе «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») отмечают, что рынок автокредитования начал притормаживать уже в августе, в сентябре данный тренд продолжился.

«На фоне увеличивающихся цен на автомобили из-за ослабления курса рубля и повышения утильсбора, а также роста кредитных ставок многие россияне постарались успеть вскочить в уходящий поезд и взять машину в кредит по старым условиям. Это немного поддержало рынок, сгладив падение. Однако не остановило его. После старта с июля цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ авторынок страны упал в августе к июлю на 5,25%, а в сентябре к августу уже на 8,66%. Пока предпосылок для роста рынка к концу года не предвидится. А увеличение ставок и текущая неопределенность, скорее, приведет к дальнейшему падению объемов рынка», – считают в пресс-службе «Открытие Авто».

Фото: АВТОСТАТ