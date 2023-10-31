Новые топ-версии LADA Vesta SW и SW Cross выходят на рынок

АВТОВАЗ начал производство LADA Vesta в топ-версиях SW и SW Cross, оснащенных 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. Автомобили будут доступны в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno, а LADA Vesta SW Cross – в версиях Life, Enjoy и Techno, сообщает пресс-служба производителя.

LADA Vesta в комплектации Comfort оснащается полностью светодиодной оптикой спереди и сзади, двумя подушками безопасности, АБС, кондиционером, рейлингами на крыше, электропакетом, системой запуска двигателя кнопкой и другими опциями.

В состав версии Life дополнительно входит подогрев передних сидений, мультимедийная система LADA EnjoY с 7-дюймовым дисплеем, мультифункциональное рулевое колесо, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова.

Комплектация Enjoy отличается наличием таких опций как обогрев всей поверхности ветрового стекла, задние датчики парковки и камера заднего вида.

Вариант исполнения Techno является наиболее оснащенной комплектацией. В список оборудования входят боковые подушки безопасности, не имеющая аналогов в России цифровая комбинация приборов и мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами Яндекс, подсветка салона и мест входа-выхода в передних дверях. Внешне автомобиль можно узнать по крыше и корпусам зеркал черного цвета, а также по 16-дюймовым легкосплавным дискам колес.

LADA Vesta SW Cross отличается увеличенным до 203 мм дорожным просветом, защитным обвесом кузова, 17-дюймовыми дисками. Кроме того, для исполнения Cross предусмотрена оригинальная цветовая гамма салона с использованием ярких вставок. В остальном состав комплектацией идентичен модели SW, но при этом SW Cross выпускается в более оснащенном исполнении, начиная с Life.

Напомним, что продажи LADA Vesta нового поколения стартовали в мае 2023 года. Автомобиль отличается более ярким дизайном и полностью светодиодной оптикой, а салон был переработан полностью, став более удобным и современным. Применены новые материалы, например, мягкое покрытие передней панели и подлокотников. Повышена практичность интерьера, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки. Одно из значимых нововведений – появление уникальных в России цифровой приборной панели и мультимедийной системы LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и интегрированными сервисами Яндекс.

Фото: АВТОВАЗ