В октябре 2023 года цены на автомобили поменяли 10 марок

По итогам мониторинга, проведенного экспертами сайта «Цена Авто», стало известно, что в течение октября нынешнего года цены на новые автомобили изменились у 10 брендов, официально представленных на российском рынке.

Напомним, что в первой половине месяца изменение цен произошло у 8 марок, а именно: BAIC, Forthing, Geely, Haval, JAC, Kaiyi, LADA и Sollers. При этом какие-то компании подняли цены на все свои модели, другие – на некоторые или отдельные комплектации, а у кого-то даже было зафиксировано снижение стоимости. Более подробно об этом вы можете прочитать здесь.

Что касается второй половины месяца, то за период с 16 по 31 октября 2023 года было отмечено удорожание кроссоверов Jetour Dashing и X90 Plus, которые в очередной раз прибавили в цене по 50 тысяч рублей. Если первый из них стал дороже на 1,6 – 2,0%, то второй – на 1,3 – 1,5%.

Довольно существенно подорожал кроссовер Dongfeng 580 – сразу на 460 тысяч рублей, что соответствует 20,1%. То же самое можно сказать и про микроавтобус Sollers Atlant, который получил ценовую прибавку в 485 тысяч рублей (+12,7%).

Фото: АВТОСТАТ