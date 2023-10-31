В России изменен порядок уплаты утильсбора на автомобили

В России с 29 октября 2023 года вступили в силу изменения в порядок уплаты утилизационного сбора на транспортные средства (шасси) и прицепы к ним.

Как сообщает пресс-служба ФТС России, постановлением изменен порядок взимания утильсбора в отношении автомобилей, приобретенных на территории Российской Федерации. Если транспортное средство ранее было ввезено в Россию, вне зависимости от обстоятельств его приобретения (в том числе на аукционах, либо у лиц, ранее не уплативших утилизационный сбор) взимание утилизационного сбора осуществляется исключительно таможенными органами.

Кроме того, конкретизированы условия, которые должны соблюдаться в отношении автомобилей, ввозимых физлицом для личного пользования. Для применения пониженных коэффициентов суммы утильсбора должны одновременно соблюдаться следующие условия: в расчете утильсбора указано, что транспортное средство предполагается к использованию для личного пользования; автомобиль зарегистрирован в ГИБДД МВД России на непосредственного плательщика утильсбора в течение 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера; физлицо ввозило авто (в том числе в иные страны ЕАЭС) для личного пользования без помещения под таможенные процедуры, предусмотренные ТК ЕАЭС (кроме транзита).

Пониженные коэффициенты расчета утильсбора не применяются: в отношении второго и последующих транспортных средств, ввезенных до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера для уплаты утильсбора на первое транспортное средство, ввезенное плательщиком для личного пользования; в случае перепродажи/покупки транспортного средства, на которое утильсбор был уплачен с использованием коэффициентов, применяемых в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера.

Также изменены сроки представления расчета утильсбора и подтверждающих документов в таможенный орган: до выпуска товаров (при таможенном декларировании); не позднее 5-го рабочего дня со дня фактического пересечения колесным транспортным средством государственной границы России (при ввозе из государств — членов ЕАЭС); не позднее дня постановки на государственный учет (в случае перепродажи/приобретения транспортного средства до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера на уплату утилизационного сбора по коэффициентам для личного пользования).

При осуществлении таможенного декларирования расчет утильсбора и документы к нему представляются одновременно с подачей таможенной декларации. Таможенный орган наделяется правом направить требование о представлении транспортного средства в зону таможенного контроля для целей осмотра и (или) идентификационной сверки при ввозе транспортного средства с территории государства — члена ЕАЭС.

Исключается необходимость представления документов, подтверждающих факт таможенного оформления транспортного средства в государстве – члене ЕАЭС или факт производства транспортного средства в государстве – члене ЕАЭС, в случае наличия таких сведений на официальном сайте ФТС России.

Напомним, с 1 августа 2023 года в России был увеличен утилизационный сбор на автомобили и автобусы, ввозимые для последующей перепродажи. Индексация коснулась ввоза импортных новых и б/у автомобилей юридическими лицами, однако не затронуло физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. Для таких граждан продолжает действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу – 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до 3 лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше 3 лет.

Полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) необходимо уплачивать гражданам, ввозящим импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и планирующим перепродать его на территории Российской Федерации в течение одного года с даты ввоза. После оплаты полного утильсбора автомобиль может быть зарегистрирован на нового собственника.

Также полный размер утильсбора уплачивается, если физическое лицо ввозит в Россию более одного автомобиля за год – начиная со второго автомобиля. Для ввоза частным лицом импортного легкового автомобиля с объемом двигателя более 3 л с 1 августа также регламентирована уплата полной ставки.

Ставка утилизационного сбора индексирована в среднем в 1,7 – 3,7 раза на легковые машины (в зависимости от объема двигателя), в 2,5-3,4 раза на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза на грузовики. Утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2 – 4,8 раза (в зависимости от объема двигателя), на электробусы – в 8,7 раз. Индексация подразумевается в отношении как новых, так и б/у транспортных средств, импортируемых в Россию после 1 августа 2023 года. При этом в отношении седельных тягачей экологического класса 6, Минпромторгу и Минтрансу даны полномочия по определению квоты ввозимых ТС, на которые продолжат действовать прежние коэффициенты расчета утильсбора. Для других автомобилей, произведенных в России или ввезенных в страну до 1 августа, также сохраняются прежние условия. Кроме того, на данный момент индексация не затрагивает электромобили.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство утвердило установление единых ставок для расчета утилизационного сбора на транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа и электромобили. Соответственно, для расчета суммы утильсбора на автомобили с такими установками будут применяться коэффициенты, уже установленные для электромобилей. Напомним, ранее утильсбор для машин с гибридными двигателями рассчитывался как для автомобилей с ДВС, ставки для которых выше, чем для электрокаров. В настоящее время для электромобилей действует ставка 1,63 для новых транспортных средств (возрастом до трех лет) и 6,1 – для транспортных средств, которые выпущены более трех лет назад. Базовый коэффициент при расчете утильсбора составляет 20 тыс. рублей. Одинаковые коэффициенты действуют как на автомобили, ввезенные как физлицом, так и юрлицами.

Фото: АВТОСТАТ