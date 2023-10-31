Geely попала в тройку лидеров российского авторынка

Китайский бренд Geely вошел в ТОП-3 самых популярных марок на российском рынке. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, по итогам 43-й недели (с 23 по 29 октября 2023 года) в России было реализовано 2669 новых автомобилей Geely, что обеспечило этой марке третье место в рейтинге продаж. Эксперты отмечают, что Geely попала в тройку лидеров рынка впервые за последние несколько месяцев.

Выше нее расположились LADA и Haval – за последнюю неделю было продано соответственно 8569 и 3202 таких машины. Четвертую строчку заняла Chery (2456 шт.), пятую – Changan (1632 шт.).

Всего же за отчетный период в нашей стране было реализовано 27431 новый легковой автомобиль. Это чуть выше (+0,2%), чем неделей ранее.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ