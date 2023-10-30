Toyota установила новый рекорд производства

Японский автоконцерн Toyota Motor за первую половину 2023 финансового года (начался 1 апреля этого года) выпустил 5,58 млн автомобилей, что стало рекордным для компании показателем за обозначенный промежуток времени. По сравнению с тем же периодом 2022 года производство Toyota Motor по всему миру выросло на 12,8%, сообщает агентство «ТАСС».

При этом в первой половине календарного года японский автоконцерн также установил рекорд, выпустив более 5,6 млн машин. Подавляющее большинство автомобилей (более 4,2 млн) в период с января по июнь были проданы за пределами Японии. По этому показателю Toyota Motor уже четвертый год подряд удерживает первое место в мире, опережая концерны США и Европы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автоконцерн Toyota намерен утроить производство полностью электрических автомобилей уже в следующем году. Если раньше компания планировала выпустить в 2024 году 190 тыс. электромобилей, то сейчас план повышен до 600 тыс. штук. Как известно, Toyota долгое время скептически относилась к массовому производству полностью электрических автомобилей, делая ставку на гибриды. Toyota Prius стал одним из первых массовых гибридных автомобилей, завоевав огромную популярность на мировом авторынке. Однако на фоне растущих продаж электромобилей от других автопроизводителей руководство Toyota изменило свою позицию и в конце 2021 года представило стратегический план по развитию электромобилей с инвестициями на 70 млрд долларов. В результате по итогам 2022-го компания продала 24 тыс. электромобилей, по итогам 2023-го продажи должны составить 150 тыс. штук, а в 2024 году могут достичь 600 тыс. единиц. За последнее время Toyota уже представила прототипы абсолютно новых моделей электромобилей в сегменте SUV, а также кроссовер и седан.

Фото: Toyota