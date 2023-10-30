Программа онлайн-продаж автомобилей LADA по заводской цене вызвала высокий спрос

АВТОВАЗ подвел первые итоги программы онлайн-продаж автомобилей LADA по заводской цене, которая была запущена в конце сентября.

Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе предприятия, по результатам пилотного запуска в рамках сентября программа показала крайне высокую эффективность – конверсия в покупку стала в 4 раза выше, чем в среднем по сайту.

«Мы видим крайне высокий спрос со стороны потребителей - высокий трафик на страницу акции и сервиса онлайн-продаж, и, соответственно, быстрые бронирования. Это является одной из причин решения о потенциальном расширении модельного ряда в рамках акции, но более детальную информацию мы анонсируем в начале ноября», – рассказали на АВТОВАЗе.

Новая программа стала частью успешно функционирующей онлайн-витрины LADA, позволяющей пройти путь от выбора автомобиля до финальной сделки дистанционно, включая резервирование автомобиля, получение одобрения кредита и полную оплату. Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 тыс. рублей. Оформление сделки и выдача нового автомобиля, приобретенного по новой программе, проходят в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти.

На данный момент в онлайн-витрине по заводской цене представлены самый доступный в России автомобиль LADA Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active. Обязательным условием приобретения автомобиля по заводской цене является внесение предоплаты в размере 10 тыс. рублей и оформление кредита от «АвтоФинанс Банка» с выгодной ставкой от 10,5%. Кредитные условия разработаны специально для данного проекта и действуют только при онлайн-покупке LADA по заводской цене.

При желании покупатель может оформить дополнительные услуги и заказать аксессуары от «Лада Имидж». Также в рамках программы доступна услуга трейд-ин и, как и при обычной покупке, автомобили находятся на гарантии АО «АВТОВАЗ» с плановым обслуживанием у любого официального дилера LADA на территории Российской Федерации.

Фото: АВТОВАЗ