«Моторинвест» начнет выпуск электровэна Evolute i-VAN в ноябре

Липецкий завод «Моторинвест» планирует начать производство минивэна Evolute i-VAN в ноябре 2023 года. Об этом порталу Autonews.ru сообщили в пресс-службе автопроизводителя, добавив, что стоимость новинки будет объявлена ближе к официальному старту продаж.

Электрический минивэн Evolute i-VAN подойдет как для семейных поездок по городу, так и для бизнес-задач. Автомобиль получил солидный строгий внешний вид, выраженный в прямых лаконичных линиях кузова, большой фронтальной решетке и стильной двухсекционной передней оптике с диодными дневными ходовыми огнями.

Универсальный семиместный электровэн длиной 5135 мм и колесной базой, равной 3000 мм, обладает многофункциональными возможностями и удобно трансформируемым салоном. Интерьер с отделкой экокожей располагает двумя раздельными капитанскими креслами на втором ряду и сиденьем для трех пассажиров на последнем. Кресла третьего ряда оборудованы функцией складывания спинок, что позволяет упростить погрузку и разгрузку, а также расширить пространство для багажа.

Электровэн с приводом на заднюю ось оснащен постоянным магнитным синхронным двигателем с пиковой мощностью 122 л. с. и 300 Нм крутящего момента. Емкость литий-железо-фосфатной батареи составляет 67,5 кВт-ч, что обеспечивает запас хода в 400 км. Время медленной зарядки составляет 15 часов, а в режиме быстрой зарядки аккумулятор пополняется с 30% до 80% за 37 минут.

По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 1410 электрокаров Evolute, что обеспечило марке абсолютное лидерство по объему продаж в сегменте EV с долей 18,1%, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, Evolute стал первым отечественным брендом электромобилей, производство которых стартовало на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в сентябре 2022 года. В настоящий момент продуктовая линейка представлена седаном i-PRO, кроссовером i-JOY и недавно дебютировавшим купе-кроссовером i-SKY. До конца 2023 года модельный ряд EVOLUTE пополнят еще две новинки: электровэн i-VAN и премиальный спортивный кроссовер i-JET.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Evolute