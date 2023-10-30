Автозавод «Москвич» запустил окраску кузовов

Автозавод «Москвич» завершил подготовку цеха окраски кузовов к старту мелкоузловой сборки в 2024 году – по результатам внутренних и внешних лабораторных тестов качество окрашенного на заводе кузова подтверждено.

Как сообщает пресс-служба предприятия, помимо кузовов завод «Москвич» планирует самостоятельно окрашивать большую часть пластиковых деталей экстерьера автомобиля. В данный момент специалисты цеха окраски продолжают настраивать оборудование и проводить тестирование этой технологии.

Уже в начале 2024 года параллельно с крупноузловой сборкой начнется производство моделей «Москвич 3» и «Москвич 3е» по полному циклу, где сварка и окраска кузовов будут полностью производиться на заводе «Москвич». По плану со второго квартала 2024 года данные модели будут производиться исключительно методом мелкоузловой сборки (CKD).

Как отмечается, запуск сборки полного цикла будет способствовать постепенному увеличению уровня локализации за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). Также совместно с правительством Москвы планируется локализация аккумуляторной батареи, что значительно повысит процент локального производства. В настоящий момент в автомобилях «Москвич» уже локализованы система «ЭРА-ГЛОНАСС», технические жидкости и линейка аксессуаров для автомобилей.

Как заявил ранее коммерческий директор автозавода «Москвич» Александр Мигаль, д​​​ля снижения стоимости автомобилей «Москвич» необходима высокая степень локализации. Напомним, автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. Компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 2 млн 220 тыс. рублей. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 950 тыс. рублей. Кроме того, у дилеров уже появился новый лифтбек «Москвич 6», который доступен по цене от 2 млн 626 тыс. рублей. В 2024 году автозавод «Москвич» планирует представить кроссовер D-класса под названием «Москвич 8».

Автозавод «Москвич» выпустил около 27 тыс. автомобилей с момента запуска производства в ноябре прошлого года. Объем продаж за тот же период составил более 9,5 тыс. машин, из которых около 8,5% пришлось на электромобили «Москвич 3е». При этом продажи госсектору не превышают 10% общего объема реализации завода «Москвич».

Фото: «Москвич»