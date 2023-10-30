Jetour представил новый кроссовер Shanhai L6

Китайская компания Jetour представила электрический кроссовер L6. Автомобиль стал частью новой линейки Shanhai, в которую будут входить исключительно «зеленые» модели (электрокары и гибриды). Стоимость новинки будет объявлена ближе к старту продаж, который состоится в Китае весной 2024 года.

Как пишет портал Autonews.ru, Shanhai L6 получил заглушку вместо обычной решетки радиатора, тонкую переднюю оптику, массивные бамперы, большой воздухозаборник, рельефный капот, скрытые дверные ручки и боковые зеркала с повторителями поворотов. Также кроссовер оборудован объединенными в один блок фонарями, панорамной крышей и спойлером.

Технические характеристики модели пока держатся в секрете. Изначально новинка будет предлагаться с полностью электрической силовой установкой. Также, по данным CarsNewsChina, машина получит гибридную версию. Такой Shanhai L6 оборудуют 1,5-литровым наддувным двигателем мощностью 156 л.с. и электромотором. Суммарный запас гибридного кроссовера превысит 1400 км.

Крое того, компания Jetour планирует выпустить кроссовер под названием Shanhai L9, чья официальная премьера должна состояться до конца нынешнего года. Автомобиль будет предлагаться в трех версиях – пяти-, шести- и семиместной. В движение кроссовер будет приводить гибридная силовая установка, в состав которой войдут 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 156 л.с. и электродвигатель (140 л.с.). Средний расход топлива – 1,49 л на 100 км пути. Максимальная скорость автомобиля составит 180 км/ч.

Напомним, китайская марка Jetour официально вышла на авторынок России в июне 2023 года и на сегодняшний день представлена тремя кроссоверами – флагманским X90 Plus, компактным Dashing и среднеразмерным X70 Plus.

Что касается новинок, то ближайшей станет гибридный вариант кроссовера Dashing – i-DM, который ожидается у дилеров до конца этого года. Далее, уже в 2024-м, на российский рынок выйдет внедорожник Т2, в Китае известный как Traveler. Позже у него тоже появится гибридная версия и, возможно, полностью электрическая. Наконец, в первой половине 2026 года до России должна добраться брутальная версия Traveler с индексом T3.

Также в Jetour учитывают спрос на полноприводные автомобили в России и обещают добавить такие модификации имеющимся машинам. Сейчас кроссоверы марки доступны только в переднеприводном исполнении.

Российские дилеры Jetour в сентябре реализовали 1600 автомобилей, что позволило марке впервые войти в ТОП-10 лидеров авторынка нашей страны. По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 3634 автомобиля Jetour, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Jetour