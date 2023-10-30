Раскрыты характеристики электрокроссовера Kia EV5

В Китае раскрыты подробности о новом электрокроссовере Kia EV5, который будет представлен на предстоящем на автосалоне в Гуанчжоу.

По данным издания Autohome, для новинки подтверждены силовые установки с одним или двумя электромоторами, задним (218 л.с.) или полным (313 л.с.) приводом. Предусмотрено два варианта тяговой батареи: на 64 или 88 кВт-ч. Аккумулятор меньшего размера полагается базовой версии, позволяя проехать до 530 км по циклу CLTC. С опциональной батареей запас хода увеличивается до 700 км. Полноприводный вариант будет доступен только со «старшей» батареей, ее автономность не указана, пишет портал Motor.ru. Подзарядить аккумулятор с 30% до 80% можно будет за 27 минут. Вдобавок у Kia V5 будет продвинутый режим рекуперации кинетической энергии для езды в одну педаль. Особенностей оснащения кроссовера для китайского рынка нет.

На старте продаж будут доступны две заднеприводные версии с 218-сильным (300 Нм) двигателем – в зависимости от оснащения Kia EV5 будет стоить 160 или 230 тыс. юаней (21,8 или 31,4 тыс. долларов по текущему курсу). За сравнимую сумму (180-240 тыс. юаней) в Поднебесной можно купить актуальный Sportage.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Kia считает заряжаемые гибриды бесперспективными, поскольку потребители не понимают концепции бензин-электрических систем, что неминуемо сказывается на спросе. Тем не менее полностью отказываться от PHEV в Kia не собираются. Кстати, скепсис Kia к заряжаемым гибридам разделяют в компании Mercedes-Benz, которая 1,5 года назад прекратила разработку принципиально новых бензин-электрических моделей, чтобы сфокусироваться на полноценных электромобилях.

Фото: Autohome.com.cn