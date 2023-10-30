Названы самые популярные автомобили Chery в России

Российские дилеры Chery в сентябре реализовали 12102 машины, что в 3,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране. По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 83425 автомобилей Chery, что в 3,8 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,6% против 4,7% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Самой популярной моделью Chery на российском рынке в сентябре стал кроссовер Tiggo 7 PRO Max с показателем 4521 автомобиль. Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO, разошедшийся тиражом в 3750 экземпляров против 141 машины годом ранееЗамыкает тройку лидеров полноприводный семиместный внедорожник Chery Tiggo 8 PRO Max, на котором остановили свой выбор 1412 покупателей (рост в 4,9 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Chery начали продажи новых гибридных кроссоверов Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid и Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid. На середину следующего года намечен старт продаж Chery Arrizo 8 в гибридном варианте. Тогда же в нашей стране ожидаются более крупный седан Arrizo 9, а также флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ