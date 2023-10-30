На КАМАЗе определены даты корпоративных отпусков в 2024 году

На КАМАЗе определены даты предоставления ежегодных оплачиваемых корпоративных отпусков работникам компании в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, корпоративный отпуск в 2024 году запланирован в количестве 21 календарного дня на следующие периоды: со 2 по 8 мая (первая часть, 7 календарных дней), с 8 по 21 июля (вторая часть, 14 календарных дней). В мае корпоративный отпуск спланирован таким образом, что сотрудники компании с учетом переносов выходных дней и нерабочих праздничных дней смогут отдохнуть с 28 апреля по 12 мая.

Оставшаяся часть ежегодного основного отпуска в количестве семи календарных дней и дни дополнительного отпуска будут предоставлены в течение года равномерно, в соответствии с утверждённым графиком отпусков. А у сотрудников, которые непосредственно заняты в исполнении КАМАЗом государственного контракта, есть альтернативный вариант: оставшуюся часть отпуска (7 календарных дней) они могут заменить денежной компенсацией.

При этом в штатном режиме в дни корпоративного отпуска продолжит работать часть персонала, занятая реализацией продукции, ремонтом технологического, энергетического оборудования и экспертизой диагностики оборудования, с непрерывным режимом работы производства, проведением годовой инвентаризации, составлением различной отчётности, а также сотрудники, в обязанности которых входит расчет и начисление заработной платы, осуществление приема и увольнения, обработка срочной распорядительной документации, согласование договоров, жизнеобеспечение зданий и сооружений. Этим работникам ежегодный основной и дополнительные отпуска, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, предоставляются в течение года равномерно, в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

Напомним, практика единого корпоративного отпуска успешно применяется на КАМАЗе с 2010 года. Единые даты оплачиваемых отпусков для большей части персонала объявляются в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха коллектива.

Фото: КАМАЗ