Новым собственником завода Volvo в Калуге станут «Промышленные инвестиции»

Новым собственником бывшего завода Volvo в Калуге станет ГК «Промышленные инвестиции», близкая к бизнесмену Дмитрию Стрежневу. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, добавив, что первые грузовики сойдут с конвейера предприятия до конца этого года.

Как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, в конце августа 2023 года АО «Стоков машинное оборудование» (бывший завод Volvo Trucks) и ООО «Стоков компоненты» были приобретены группой «Астон» (подконтрольна бизнесмену Игорю Киму). При этом для шведского автоконцерна опцион на обратный выкуп сделкой не предусмотрен. Группа искала бизнес-партнера для организации производства грузовой техники, и им стала ГК «Промышленные инвестиции», которая до конца ноября планирует завершить сделку по приобретению производственных активов в Калуге.

Стороной сделки выступит недавно созданное АО «Автомобильное моторное общество» (АО «АМО»). Компания инвестирует в возобновление производства на заводе в Калуге и обеспечит уровень локализации выпускаемой продукции на таком уровне, чтобы он соответствовал требованиям действующего законодательства. По словам источников, для скорейшего запуска калужского предприятия в краткосрочной перспективе рассматривается возможность загрузить мощности выпуском грузовиков российского производства. Одним из промышленных партнеров рассматривается автозавод «Урал». В долгосрочной перспективе предполагается расширение модельного ряда и привлечение зарубежных бизнес-партнеров с последующим углублением уровня локализации новой техники. Уже ведутся переговоры с несколькими потенциальными партнерами из стран Азии.

Напомним, на заводе в Калуге, который был открыт в январе 2009 года, осуществлялось производство грузовиков Volvo. Инвестиции в проект превысили 100 млн евро, производственная мощность составила 15 тыс. единиц техники в год. В ноябре 2014 года был введен в эксплуатацию цех по сварке и окраске кабин Volvo Group аналогичной мощности, в него было инвестировано около 90 млн евро. В феврале 2022 года локальное производство и импорт грузовых автомобилей Volvo в Россию были остановлены. Согласно финансовому отчету Volvo, в первом квартале 2022-го компанией был заложен резерв под обесценение своих активов в России в 4,1 млрд шведских крон (36,2 млрд руб.). Автоконцерн также рассматривает возможное списание российский активов и в связи с этим оценивает возможные финансовые потери.

Фото: Volvo Trucks