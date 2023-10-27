Рынок люксовых автомобилей с пробегом за 9 месяцев 2023 года вырос на 15%

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в январе – сентябре 2023 года в России было куплено 1673 люксовых автомобиля с пробегом. Это на 14,6% больше, чем за такой же период прошлого года.

43% от общего количества пришлось на марку Bentley, что составило 719 единиц. Вдвое меньше было приобретено б/у машин Maserati (338 шт.). Из других дорогих автомобилей стоит отметить Rolls-Royce (298 шт.) и Lamborghini (170 шт.). Кроме них, на вторичном рынке россияне приобрели 108 экземпляров Ferrari и 40 – Aston Martin.

Абсолютное лидерство среди люксовых моделей по итогам 9 месяцев 2023 года удерживает Bentley Continental GT (371 шт.), на которую пришлось 22% вторичного рынка автомобильной «роскоши». На втором месте – Maserati Levante (171 шт.), на третьем – Bentley Bentayga (151 шт.). В ТОП-5 также вошли Bentley Continental Flying Spur и Lamborghini Urus (138 и 116 шт. соответственно).

В отношении географии этого рынка эксперты не отметили никаких сюрпризов: традиционно львиная доля б/у «люксов» (суммарно 73%) принадлежит трем столичным регионам – Москве (824 шт.), Московской области (229 шт.) и Санкт-Петербургу (164 шт.). Из нестоличных стоит отметить Краснодарский край, в котором за январь – сентябрь поменяли своих владельцев 78 автомобилей сегмента Luxury.

Фото: АВТОСТАТ