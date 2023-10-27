АВТОВАЗ запустил программу поддержки на дорогах для владельцев Nissan

АВТОВАЗ продолжает расширять сервисную поддержку клиентов бренда Nissan после ухода компании из РФ. С 30 октября 2023 года для владельцев автомобилей Nissan (кроме электромобилей) запускается новая программа «Помощь на дороге Nissan Assistance Plus», сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Специалисты сервиса «Помощь на дороге Nissan Assistance Plus» готовы круглосуточно оказать водителям оперативную и профессиональную помощь при наступлении непредвиденных ситуаций на дороге. В рамках сервиса доступны такие услуги как эвакуация автомобиля при ДТП или при возникшей неисправности, запуск двигателя, замена колеса, подвоз топлива, информационная и юридическая поддержка в режиме 24/7, а также уникальная услуга – поиск эвакуированного автомобиля с предоставлением такси до места нахождения транспортного средства. Карта клиентов сервиса имеет номинал на 1 услугу стоимостью 499 рублей.

Напомним, в октябре 2022 года исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») были переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. В свою очередь, в феврале 2023 года АВТОВАЗ закрыл сделку по приобретению у ФГУП «НАМИ» доли в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в размере 99% по цене 1 евро. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны правительства РФ. В рамках договоренностей АВТОВАЗ взял на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.

Фото: АВТОВАЗ