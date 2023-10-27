Geely представила седан Emgrand для российского рынка

Компания Geely представляет на российском рынке новый седан Geely Emgrand. О ценах и официальном старте продаж новинки будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба китайской марки. Автомобиль будет доступен на российском рынке с 1,5-литровым атмосферным двигателем, сочетающимся с классической 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором либо с 5-ступенчатой механической коробкой передач и в четырех различных вариантах исполнения.

В стандартное оснащение Geely Emgrand входят 15-дюймовые стальные колесные диски с декоративными колпаками, галогеновые фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни и задние комбинированные фонари, а также функцию задержки выключения головного освещения. Передние сиденья из тканевой обивки имеют механическую регулировку по четырем направлениям, мультифункциональное рулевое колесо с электроусилителем настраивается по вылету и высоте, все стеклоподъемники оборудованы электроприводом. Электрорегулировкой также оснащены наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева. Комфорт обеспечивают система кондиционирования и ключ дистанционного управления с центральным замком. Аналоговая приборная панель сочетается с экраном диагональю 3,5 дюйма, управление мультимедийным комплексом с Bluetooth-модулем и аудиосистемой с двумя динамиками вынесено на информативный 8-дюймовый сенсорный дисплей, оснащенный функцией дублирования экрана смартфона через USB-слот.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Geely начали продажи обновленного кроссовера Geely Coolray. Новинка предлагается в четырех комплектациях – Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive – по цене от 2 млн 594 тыс. 990 рублей до 2 млн 934 тыс. 990 рублей.

По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 59024 кроссоверов и внедорожников Geely, что в 3,6 раза выше показателя за аналогичный период 2022-го. В результате Geely заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2% против 3,5% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Самой популярной моделью Geely на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер Coolray с показателем 27445 автомобилей (рост в 3,6 раза).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Geely