Chery начала продажи в России гибридных кроссоверов Tiggo 8 PRO и Tiggo 7 PRO

Российские дилеры Chery начали продажи новых гибридных кроссоверов Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid и Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, семиместный Plug-in Hybrid серии Tiggo 8 PRO предлагается в комплектации Ultimate стоимостью 5 млн 199 тыс. 900 рублей. Силовая архитектура обновленного Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid включает в себя три двигателя: два электро- и бензиновый, которые агрегатируются с уникальной трансмиссией. Максимальная 30-минутная мощность двух электромоторов составляет 88 л.с. (65 кВт) и 147 л.с. выдает бензиновый турбированный двигатель объемом 1.5 л. Суммарная мощность всех двигателей составляет 235 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает у семиместного кроссовера всего 7,5 сек. Максимальная скорость – 180 км/ч. Автомобиль способен преодолеть расстояние до 1000 км в режиме «трасса» на одной полной заправке бака (60 л) и электрической батареи заряженной на 100%. Запас хода подзаряжаемого гибридного кроссовера Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid только при движении на электротяге равен 80 км по методике NEDC. Расход топлива на 100 км пути при эксплуатации в российско-климатических условиях составляет от 1.5 л бензина, допускается использование топлива с октановым числом 92.

Подзаряжаемый гибридный кроссовер Tiggo 7 PRO доступен для приобретения исключительно в топовой комплектации Ultimate за 3 млн 999 тыс. 900 рублей. Устройство силовой архитектуры в Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid идентично старшему «экобрату» – Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid. В модели уникальная трансмиссия DHT агрегатируется c тремя двигателями: двумя электро- и бензиновым. Суммарная мощность всех двигателей составляет 235 л.с. – 147 л.с. выдает бензиновый турбированный двигатель объемом 1.5 литра и 88 л.с. (65 кВт) добавляют электромоторы. Разгон до 100 км/ч занимает у кроссовера всего 7,4 сек. Максимальная скорость – 180 км/ч. При эксплуатации автомобиля в российско-климатических условиях, расход топлива в смешанном режиме составит от 1.8 л (допустимо использование АИ-92). «Зеленая» дистанция при использовании электромоторов равна 82 км (по методике NEDC).

По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 83425 автомобиля Chery, что в 3,8 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,6% против 4,7% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Таким образом, Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Chery