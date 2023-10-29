В России насчитывается 3,7 млн грузовых автомобилей

Каждый год в последнее воскресенье октября в России отмечается профессиональный праздник работников автомобильного транспорта. Сегодня границы этого праздника расширились, поскольку в народе его давно окрестили Днем автомобилиста и каждый, кто находится за рулем, уже считает себя к нему причастным.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» по случаю праздника (в 2023 году этот день выпадает на 29 октября) решили подсчитать количество грузовых автомобилей, насчитываемых в РФ. Так, по данным из отчета «Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.», на середину нынешнего года в нашей стране числилось 3 млн 688 тыс. грузовиков.

Более четверти (26%) этого парка приходится на отечественный KAMAZ, что в количественном отношении составляет 963 тыс. единиц. Далее в рейтинге расположился еще один российский бренд - GAZ, у которого имеется 600 тыс. грузовых машин. Третью позицию занимает отечественная марка ZIL с показателем 402 тыс. штук. В ТОП-5 также вошли MAZ и Ural (265 тыс. и 170 тыс. шт. соответственно). Эта пятерка занимает более 65% российского парка грузовиков.

Свыше половины (57%) всех грузовых автомобилей в стране зарегистрировано в трех федеральных округах - Центральном (855 тыс. шт.), Приволжском (693 тыс. шт.) и Сибирском (535 тыс. шт.). При этом среди регионов лидирует Подмосковье - здесь насчитывается 175 тыс. единиц грузовой техники. А вот Москва с результатом в 138 тыс. экзмпляров занимает только третью позицию, пропустив вперед себя еще и Краснодарский край (144 тыс. шт.).

Подробные данные по другим сегментам парка транспортных средств в нашей стране на 1 июля 2023 года вы найдете здесь.

Фото: АВТОСТАТ