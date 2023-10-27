АВТОВАЗ назвал сроки корпоративных отпусков в 2024 году

АВТОВАЗ определил сроки корпоративных отпусков на 2024 год, которые с учетом плана производства на следующий год и по согласованию с профсоюзным комитетом пройдут в следующие периоды: со 2 по 8 мая и с 29 июля по 18 августа. Соответствующий приказ подписан на предприятии, говорится в сообщении первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа.

Напомним, в сентября 2023 года все три производственные линии в Тольятти переведены на максимальный темп работы. По сравнению с августом, выпуск автомобилей в сентябре увеличился на 17% (с 39891 шт. до 46909 шт.). Таким образом, АВТОВАЗ продолжает наращивать темпы производства новых автомобилей LADA. Несмотря на возросшее санкционное давление, в третьем квартале 2023 года выпущено более 118 тыс. машин, что в 1,7 раза выше объемов производства во втором квартале.

«На сегодняшний день АВТОВАЗ готов поддерживать максимальный темп работы и непрерывность производства. Прямое попадание компании в санкционные списки в настоящее время не оказывает значительного влияния на нашу работу, хотя мы не можем исключить появления второстепенных факторов, на которые АВТОВАЗ не имеет влияния – к примеру, прохождение зарубежных платежей или регулярность поставок материалов или субкомпонентов в адрес наших прямых поставщиков. Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций», – заявил ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Фото: АВТОВАЗ