На КАМАЗе началась сборка сельхозтехники CNH

Продолжая выполнение промышленного соглашения между CNH и КАМАЗом, подписанного 22 марта, совместное предприятие CNH-KAMAZ Industrial начало на мощностях КАМАЗа сборку сельхозтехники CNH. СП «CNH-KAMAZ Industrial» будет выпускать тракторы моделей T8050, T9040, T9060 мощностью, соответственно, 535, 435 и 325 л.с., а также 300-сильные комбайны CSX7080 и 272-сильные комбайны CSX7060 марки New Holland Agriculture.

Производство, занимающее площадь более 50 тысяч кв.м., намерено выпускать технику, которая будет реализовываться, в первую очередь, на внутреннем рынке, а потом и в странах СНГ. Запланированные на начальном этапе инвестиции в 70 млн. долларов позволят наладить производства 4 тысяч единиц техники ежегодно.