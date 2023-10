«Автотор» начал производство кроссовера BAIC X7

Калининградский завод «Автотор» начал производство среднеразмерного кроссовера BAIC X7. Новинка оснащается бензиновым турбодвигателем мощностью 180 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, производство автомобилей бренда BAIC началось на калининградском заводе «Автотор» в апреле 2023 года. На сегодняшний день предприятие выпускает седан BAIC U5 Plus, кроссоверы X35 и X55, а также рамный внедорожник BJ40 Plus. В дальнейшем модельный ряд BAIC в нашей стране должны пополнить полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 Plus.

На текущий момент производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. На основании достигнутых договоренностей на первом этапе прорабатывается план локализации следующих компонентов: аккумуляторные батареи, стекла, бамперы, бачки омывателей, диски и шин, сиденья, выхлопные системы и другие. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.

