Toyota представила новый концептуальный кроссовер FT-3e

Машина получила угловатый дизайн, а также фонари и фары во всю ширину кузова. Также кроссовер оборудован панорамной крышей, спойлером, воздухозаборником на капоте, заглушкой вместо радиаторной решетки, скрытными дверными ручками, рельефным капотом и массивными колесными арками. При этом у прототипа отсутствуют боковые зеркала. По размерам кроссовером сопоставим с моделью bZ4X.

В районе передних дверей новинки установлены внешние цифровые дисплеи, на которых отображаются уровень заряда аккумулятора и температура в салоне. Интерьер FT-3e получил сразу семь дисплеев. Количество аналоговых кнопок у автомобиля сведено к минимуму. В движение машину приводит электрическая силовая установка. Остальные технические подробности кроссовера пока держатся в секрете.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автоконцерн Toyota намерен утроить производство полностью электрических автомобилей уже в следующем году. Если раньше компания планировала выпустить в 2024 году 190 тыс. электромобилей, то сейчас план повышен до 600 тыс. штук. Как известно, Toyota долгое время скептически относилась к массовому производству полностью электрических автомобилей, делая ставку на гибриды. Toyota Prius стал одним из первых массовых гибридных автомобилей, завоевав огромную популярность на мировом авторынке. Однако на фоне растущих продаж электромобилей от других автопроизводителей руководство Toyota изменило свою позицию и в конце 2021 года представило стратегический план по развитию электромобилей с инвестициями на 70 млрд долларов. В результате по итогам 2022-го компания продала 24 тыс. электромобилей, по итогам 2023-го продажи должны составить 150 тыс. штук, а в 2024 году могут достичь 600 тыс. единиц. За последнее время Toyota уже представила прототипы абсолютно новых моделей электромобилей в сегменте SUV, а также кроссовер и седан.

Фото: Toyota