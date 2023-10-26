Внедорожник LADA Niva Sport будет представлен в 2024 году

«Заряженный» внедорожник LADA Niva Sport будет официально представлен в 2024 году. Мелкосерийная сборка спортивной «Нивы» будет налажена на дочернем предприятии АВТОВАЗа в Тольятти «ЛАДА Спорт», пишет издание «Авторевю». Расширение модельной линейки позволит компании нарастить объемы производства до 5200 машин в год, включая 2200 автомобилей семейства LADA Granta Sport.

Ожидается, что новая версия LADA Niva Sport получит иное оформление кузова, включая светодиодные противотуманные фары, расширенные колесные арки, дополнительный воздухозаборник, а также новые грязевые шины. Кроме того, для внедорожника модифицируют тормоза и сиденья. При этом главным отличием Niva Sport от стандартного автомобиля станет новый двигатель.

По предварительным данным, спортивную «Нива» оснастят 1,8-литровым 16-клапанным мотором, отдача которого составит 122 л.с. Кроме того, существует версия, что Niva Sport получит 114-сильный «атмосферник» объемом 1,6 л – аналогичный агрегат приводит в движение LADA Granta Sport. В любом случае двигатель получит продольную компоновку, необходимую для установки в «Ниву». Таким образом, место запасного колеса под капотом займет ремкомплект.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ представил новую модификацию LADA Vesta Sportline, которая поступит в продажу в ноябре и будет предложена как в кузове седан, так и универсал. Это будут автомобили с обвесом, тормозами и подвеской от Vesta Sport, но с мотором 1.6 (118 л.с.) от Granta Sport.

Фото: За рулем / Telegram