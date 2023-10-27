«Открытие Авто» запустил услугу проверки автомобиля перед покупкой

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) предлагает клиентам-автовладельцам новую услугу, которая позволяет проверить перед покупкой автомобиль с пробегом по VIN и госномеру.

Как отмечает пресс-служба «Открытие Авто», данная проверка оперативно проводится на сайте банка с помощью сервиса «Автотека» и дает возможность гораздо точнее оценить состояние подержанного автомобиля, а также узнать о его скрытых недостатках. После этого потенциальному покупателю уже будет намного проще принять решение о покупке интересующей машины, либо рассмотреть другие варианты.

Приобретая такую услугу, клиент через несколько минут получит подробный отчет со сведениями об автомобиле из десятка источников, в том числе закрытых баз. Для его подготовки обрабатываются данные более чем 1 600 дилерских центров и 500 станций технического обслуживания. Чтобы сформировать отчет, достаточно лишь в специальной форме на сайте банка заполнить VIN, госномер или номер кузова автомобиля. После оплаты он поступит клиенту на указанный адрес электронной почты.

Отчет содержит полную картину по машине: историю пробега, обслуживания и техосмотра, информацию о наличии скруток и наиболее вероятных показаний одометра, о случаях ДТП и стоимости ремонта, в том числе по авариям, не попавшим в базу ГИБДД. Также из отчета можно будет узнать, использовался ли автомобиль в такси или каршеринге, есть ли на нем ограничения (штрафы, залог, розыск). Помимо этого, клиентам предоставляется возможность получить скидку до 65% при пакетной покупке отчетов.

Фото: www.open.ru