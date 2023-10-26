Haval откроет завод двигателей в России в начале 2024 года

Производство двигателей на заводе китайской компании Haval (входит в концерн Great Wall Motor) в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области может стартовать в начале 2024 года. Об этом агентству «ТАСС» сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев, отметив, что строительство двигательного производства практически завершено.

Напомним, компания Haval начала в России строительство первого зарубежного завода Great Wall Motor по производству двигателей в ноябре 2020 года. Новое предприятие расположено на территории действующего завода марки в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области и займет площадь более 10 тыс. кв.м. Инвестиции в проект на момент его запуска оценивались в 4 млрд рублей. Планируемая производственная мощность нового завода по производству двигателей составит 80 тыс. единиц в год. Предприятие, как заявлялось, будет осуществлять сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

Фото: Haval