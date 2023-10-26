Банк «Открытие» начал выдавать кредиты дилерам на покупку автомобилей из дружественных стран

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) в октябре запустил программу кредитования для дилеров – «Мультибренд с авансом». Данная программа позволяет дилерам за счет возобновляемых кредитных линий профинансировать покупку автомобилей на заводах-изготовителях, расположенных в дружественных государствах, с целью их дальнейшей реализации в автосалонах на территории РФ.

Как отмечает пресс-служба банка «Открытие», сегодня большинство банков не готовы выдавать кредиты на приобретение новых машин за пределами России, а новая программа дает возможность профинансировать полную стоимость автомобиля на этапе его производства за границей.

Кредитная программа «Мультибренд с авансом» предлагает дилерам следующие условия: срок действия лимита финансирования – 18 месяцев, период выборки лимита – 12 месяцев, срок транша на приобретение автомобиля – 181 календарный день с даты выдачи. При этом процентная ставка и сумма лимита определяются индивидуально и зависят от финансовых показателей заемщика.

Также в рамках кредитной программы для клиентов предусмотрена только ежемесячная выплата процентов. А вот оплата основного долга может быть произведена в течение 181 календарного дня с даты выдачи транша либо же в течение 5 календарных дней с даты продажи автомобиля третьим лицам, на приобретение которого и был предоставлен транш. Кроме этого, допускается досрочное погашение транша без комиссий.

Для того, чтобы воспользоваться условиями программы «Мультибренд с авансом», дилеру необходимо самостоятельно проавансировать производство автомобиля в дружественной стране – в размере 20% от его стоимости. После того, как собранной машине будет присвоен VIN-код, банк «Открытие» предоставляет дилеру кредит на оплату оставшейся части ее стоимости, т.е. 80%. Далее, когда автомобиль уже пройдет таможенные процедуры и получит электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), банк направляет уведомление о его залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и снижает процентную ставку по соответствующему траншу. При этом залог в пользу банка прекращается после полного погашения транша.

Фото: АВТОСТАТ