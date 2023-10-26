За 9 месяцев 2023 года россияне приобрели 25 тысяч пикапов с пробегом

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев нынешнего года в России было куплено 25 062 подержанных пикапа, что на 18% больше, чем в январе – сентябре прошлого года.

Наибольшей популярностью в этом сегменте вторичного рынка пользуются автомобили японских марок. Так, лидирует здесь Toyota, на долю которой за 9 месяцев пришлось 30%. В количественном выражении это составляет 7 479 экземпляров – на 14% больше, чем год назад. Пятая часть рынка б/у пикапов принадлежит Mitsubishi (4 924 шт.; +18%). Также в ТОП-5 брендов за отчетный период попали отечественный УАЗ (2 849 шт.; +12%), немецкий Volkswagen (1 745 шт.; +25%) и японский Nissan (1 704 шт.; +24%).

Среди моделей самым популярным пикапом с пробегом в РФ является Toyota Hilux, который с начала года разошелся тиражом в 6 488 экземпляров. Второе место занял Mitsubishi L200 с показателем 4 899 штук. Далее в рейтинге следует УАЗ «Пикап» (2 849 шт.), а замыкают пятерку лидеров вторичного рынка пикапов Volkswagen Amarok (1 739 шт.) и SsangYong Action Sports (1245 шт.).

От том, какие пикапы имеют лучшую остаточную стоимость, вы узнаете здесь.

Фото: Toyota