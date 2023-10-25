У «китайцев» стало 2 тысячи дилеров – за год их число удвоилось

Общее количество дилеров* китайских марок в нашей стране достигло 2 тысяч (на вторую половину октября 2023 года). Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежеквартального отчета «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легковым автомобилям».

Интересно, что примерно год назад (в ноябре 2022-го) у «китайцев» была 1 тысяча дилеров в РФ. Как видно, с тех пор этот показатель вырос в 2 раза. Столь резкий прирост дилеров китайских марок связан как с появлением новых игроков на российском рынке, так и с расширением сетей уже присутствующих тут компаний.

Так, на наш рынок вышли такие бренды из КНР, как, JAECOO (150 дилерских центров), Jetour (119), Kaiyi (97), BAIC (85), Livan (70), SWM (36), TANK (30), Voyah (30), Forthing (29). Вместе с тем на 50 дилеров больше стало у JAC, на 46 – у Changan, на 40 – у FAW и OMODA, на 39 – у Geely, на 17 – у Chery, на 10 – у Haval.

В настоящее время больше всего дилеров среди китайских брендов имеет Chery – 205. У Geely их 171, у OMODA – 154, у Changan – 153, у FAW – 144, у Haval – 135, у JAC – 117. Всего же, как уже отмечалось выше, в России насчитывается 2000 дилерских центров «китайцев», что превышает половину (56%) от общего числа (3550 на вторую половину октября 2023 года).

Более подробная информация о дилерах легковых автомобилей всех производителей, официально представленных на рынке РФ, содержится здесь.

* Подразумеваются официальные дилерские центры (контракты) по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, без учета сервисных партнеров.

Фото: АВТОСТАТ