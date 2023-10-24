Продажи новых люксовых автомобилей за 9 месяцев 2023 года выросли на 23%

За январь - сентябрь нынешнего года в России было реализовано 340 новых автомобилей сегмента Luxury - на 23,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Почти треть (32,6%) всего объема продаж люксовых машин принадлежит бренду Bentley, а четверть (25,6%) приходится на Lamborghini. Их показатели за 9 месяцев составили 111 и 87 реализованных экземпляров соответственно. Около 18% рынка в данном сегменте заняли автомобили Rolls-Royce, что количественно составляет 60 штук. На четвертом месте марочного рейтинга расположился итальянский бренд Maserati c результатом 39 проданных машин. Далее следуют Ferrari (35 шт.) и Aston Martin (8 шт.).

Эксперты отмечают, что в модельном рейтинге за отчетный период лидерами продаж стали Lamborghini Urus и Bentley Bentayga c практически одинаковыми результатами - 74 и 72 автомобиля соответственно. Далее, с заметным отставанием, следует Rolls-Royce Cullinan (44 шт.), а замыкают ТОП-5 моделей Bentley Continental GT (23 шт.) и новичок рынка Maserati Grecale (21 шт.).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: bentleymoscow.ru