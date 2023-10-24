В России начались продажи обновленного кроссовера Changan CS95

В интерьере обновленного Changan CS95рулевое колесо свежего дизайна и формы, а также высококачественные материалы отделки и ряд новых элементов декора. Передние кресла обладают функциями обогрева, вентиляции и точечного массажа, а также электрическими регулировками. Сиденье водителя настраивается в десяти направлениях, переднего пассажира – в пяти. Большая панорамная крыша располагает люком с электроприводом и дистанционным интерфейсом управления. Кроме того, обновленный Changan CS95 имеет контурную подсветку салона, электростеклоподъемники, работающие в одно касание, с возможностью удаленного управления, трехзонный климат-контроль с напольными и потолочными воздуховодами для пассажиров второго и третьего ряда, датчики дождя, парковки и освещения, а также интегрированный видеорегистратор с функцией охранной системы, снимающий под углом 360 градусов.

Семиместный полноприводный кроссовер Changan CS95 New получил модифицированные бамперы и новую светотехнику, выраженную в ином дизайне фар головного света, габаритных и дневных ходовых огней, а также заднего противотуманного фонаря, органично вписавшегося в нижнюю центральную часть кормы автомобиля. Массивная решетка радиатора представлена в новом варианте оформления с многогранными горизонтальными линиями, придающими образу модели брутальный внешний вид. Кроме того, изменился рисунок легкосплавных колесных дисков, получивших комбинированный окрас и десять заостренных спиц.

Российские дилеры Changan начали продажи обновленного флагманского кроссовера Changan CS95 New. Новинка доступна в двух вариантах исполнения – DLX и особой версии Black Edition – стоимостью от 4 млн 199 тыс. 900 рублей и 4 млн 269 тыс. 900 рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Наряду с изменениями, затронувшими дизайн и функциональное оснащение, доработкам подверглась и техническая часть автомобиля. Обновленный Changan CS95 оснащен модифицированным бензиновым 2-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем мощностью 226 л.с. – на 6 л.с. больше, чем раньше. Крутящий момент силового агрегата вырос на 20 Нм, что принципиальным образом отразилось на динамических характеристиках. В пару к мотору приставлена новая 8-диапазонная автоматическая трансмиссия Aisin, которая пришла на смену 6-ступенчатой коробке передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Changan осенью нынешнего года выведет на российский рынок новый гибридный кроссовер Changan UNI-K iDD. Новинка оснащается связкой 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 170 л.с. и электромотора (116 л.с.). Трансмиссия – 6-ступенчатый «робот» с тремя сцеплениями. Батареи емкостью 30,7 кВт-ч хватает на 130 км движения, суммарный пробег достигает 1100 км. Средний расход составляет менее 1 л бензина на 100 км по циклу WLTC.

Кроме того, в 2024 году Changan планирует официально представить в России премиальные электромобили Avatr – в настоящее время их завозят по параллельному импорту. Кроссовер Avatr 11 оснащен двухмоторной силовой установкой суммарной мощностью 578 л.с. и батареей емкостью 90,4 кВт-ч с заявленной дальностью хода на одной зарядке – 600 км. Недавно представленный седан Avatr 12 оснащен пневмоподвеской и будет предлагаться в одномоторной (313 л.с.) и двухмоторной версиях (578 л.с.). На одной зарядке он способен проехать 650 – 700 км.

По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 26988 автомобилей Changan, что в 15,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 3,8% против 0,4% годом ранее, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Changan