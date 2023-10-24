«Моторинвест» привезет в Россию 8 новых моделей Dongfeng

Компания «Моторинвест» расширит модельный ряд Dongfeng на российском рынке. До конца первого квартала 2024 года в продаже у официальных дилеров бренда появятся 8 новых моделей, сообщает пресс-служба дистрибьютора.

Так, в дополнение к бизнес-седану Shine Max, линейку Aeolus пополнят три новые модели: это среднеразмерные кроссоверы Aeolus AX7 и Aeolus Mage, а также полноразмерный премиальный кроссовер Aeolus Huge с брутальным внешним видом.

Наряду с представленным ранее семиместным кроссовером Dongfeng 580, линейку автомобилей совместного предприятия Dongfeng и Seres Group дополнят четыре модели. Бюджетный ценовой сегмент представит компактный кроссовер B-класса 500. В сегменте D дебютируют три полноразмерных SUV: кроссовер 600, купе-кроссовер ix5 со спортивным дизайном, а также большой семиместный полноприводный кроссовер ix7, оснащенный высокопроизводительным двигателем.

Семейство полноприводных автомобилей с рамной конструкцией, в настоящий момент представленное единственным пикапом DF6, пополнит большой рамный внедорожник Paladin, обладающий повышенной проходимостью, брутальной внешностью, комфортабельным салоном и мощным силовым агрегатом.

Подробнее о каждой из новинок, спецификациях и сроках выхода на рынок будет объявлено ближе к официальному старту продаж. В настоящий момент «Моторинвест» активно работает над расширением официальной дилерской сети Dongfeng в России. До конца 2023 года планируется открытие до 100 новых авторизованных точек обслуживания, продаж и сервиса легковых автомобилей Dongfeng. Также продолжается развитие центрального склада, который обеспечит дилерские центры всем необходимым оборудованием и запасными частями.

На сегодняшний день модельный ряд легковых автомобилей Dongfeng в России представлен седаном бизнес-класса Aeolus Shine Max, полноприводным пикапом DF6, а также кроссовером Dongfeng 580.

По итогам девяти месяцев 2023 года легковые автомобили Dongfeng на российском рынке нашли 485 покупателей, а в сентябре продукция марки разошлась тиражом в 84 экземпляра – на 12% больше, чем месяцем ранее, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Моторинвест»