Changan представил новый гибридный седан Qiyuan A05

Компания Changan представила новый седан Qiyuan A05. Автомобиль получил гибридную силовую установку и построен на базе модели Lamore, которая продается в России. Цены на новинку на китайском рынке стартуют от 89,9 тыс. юаней (порядка 1,75 млн рублей по текущему курсу, а топовая версия модели обойдется в 132,9 тыс. юаней (1,74 млн руб.), пишет портал Autonews.ru.

Седан Changan Qiyuan A05 имеет следующие габариты: 4785 мм в длину, 1840 мм в ширину и 1460 мм в высоту при колесной базе 2765 мм. Внешний вид автомобиля отличают закрытая решетка радиатора, узкая светодиодная передняя оптика, скрытные дверные ручки, рельефный капот, боковые зеркала с повторителями поворотов и третий стоп-сигнал с 14 светодиодами.

В салоне машины установлены вертикальный дисплей мультимедийной системы в стиле Tesla, двухспицевый многофункциональный руль и цифровая приборная панель. Также новинка оснащена автопилотом второго уровня.