Дилеры назвали самые дефицитные китайские автомобили

По данным участников авторынка, некоторые китайские производители не способны сегодня обеспечить своих дилеров необходимым количеством машин. Дилеры, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, на какие модели спрос превышает предложение, и сколько может составлять срок ожидания автомобилей покупателями.

По словам директора розничных продаж АГ «АВИЛОН» Ильи Петрова, дефицит отдельных моделей сегодня действительно присутствует среди китайских брендов. При этом нельзя сказать, что это ярко выраженный тренд, актуальный для всего сегмента. Например, по ряду марок – таких как Chery, OMODA, Geely, JAECOO нехватки автомобилей сегодня нет. При этом четвертый квартал года у дилеров традиционно наиболее загруженный, как раз в плане количества поставляемых автомобилей.

Как отмечает директор по продажам FAW и Jetta автохолдинга «WAGNER Auto» Валерий Коноплев, в целом поставки автомобилей дилерам становятся все более упорядоченными и предсказуемыми. Впрочем, иногда наблюдаются и ситуации кратковременного взрывного спроса на новые модели. По автомобилям FAW и Jetta дефицита нет, автомобили есть в наличии. Хотя бывают небольшие перерывы в поставках (не более 3 – 4 недель), которые очевидно связаны с логистикой.

«Что касается сроков ожидания автомобиля, то здесь также все индивидуально и зависит не только от марки, но и от дилерского центра. Многие автосалоны выдают машины день в день конечному покупателю, кому-то приходится ждать свой автомобиль около двух недель. Чем надежнее салон для дистрибьютера, тем большая доступность автомобилей будет у дилерского центра», – констатирует руководитель отдела продаж «Автополе OMODA&JAECOO» Армен Григорян.

В свою очередь, директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина утверждает, что сейчас нет проблем с поставками китайских автомобилей, к примеру, достаточно моделей брендов Chery, EXEED, Geely, TANK и других. Кроме того, в октябре появились новые электрокары и гибридные автомобили китайского производства брендов Zeekr, BYD и Li, поставленные по параллельному импорту. На данный момент на российском рынке широкий выбор автомобилей китайских брендов, что позволяет приобрести любую современную модель от внедорожника до электромобиля.

О том, как отличается ситуация с доступностью автомобилей локального производства и поставляемых по импорту, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ