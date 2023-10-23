Hyundai построит автозавод в Саудовской Аравии

Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor и Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) договорились о совместном предприятии по производству автомобилей в королевстве. Совокупные инвестиции в проект превысят 500 млн долларов, сообщает агентство «ТАСС». Южнокорейской стороне будет принадлежать 30% акций совместного предприятия, а фонду – 70%.

Стоит отметить, что это будет первый завод Hyundai на Ближнем Востоке. Строительство предприятия планируется начать в 2024 году, а первые автомобили, как ожидается, сойдут с его конвейера в 2026-м. Новый автозавод, который будет расположен в Экономическом городе короля Абдаллы, будет производить в год 50 тыс. автомобилей, включая электрокары. Заявлено, что уровень автоматизации на предприятии будет высоким.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», корейский автоконцерн Hyundai вложит 109,4 триллиона вон (85,41 млрд долларов) в ускорение разработки электрокаров. Средства направят на перепрофилирование заводов по производству ДВС на электродвигатели, а также на создание новых сборочных площадок исключительно для электрокаров, включая строящийся Hyundai Motor Group Metaplant America в американском штате Джордия.

План прописан в новой бизнес-стратегии под названием Hyundai Motor Way. Hyundai и ее премиальная «дочка» Genesis нацелены на 34-процентную долю электрокаров в своих мировых продажах и 53-процентную – на ключевых рынках к 2030 году. Цели продавать 840 тыс. электрокаров к 2026 году и 1,87 миллиона к 2030-му увеличены на 100 тысяч и 130 тысяч единиц соответственно. К концу десятилетия доля электромобилей должна составить 53% от всего числа продаваемых машин Hyundai в США. В Европе целевой показатель – 71%, в Южной Корее – 37%.

Несмотря на более высокую себестоимость электромобилей, Hyundai надеется быстро поднять прибыль за счет масштаба. Для «батарейных» машин разработают новые платформы, которые придут на смену нынешней E-GMP. Они будут стандартизированы и позволят строить машины всевозможных классов – от кроссоверов разных размеров до пикапов и люксовых машин. С 2025 по 2030 год Hyundai Motor Group представит 13 новых моделей, включая четыре под шильдиком Kia.

Фото: Hyundai