Минпромторг корректирует механизмы взимания утильсбора

Правительством РФ утверждены изменения в постановление, конкретизирующие положения и механизмы взимания утилизационного сбора.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, в целях поддержки отечественных предприятий-надстройщиков, использующих в производстве отечественные базовые транспортные средства и шасси – положения постановления освобождают такие компании от финансовых издержек, связанных с уплатой утилизационного сбора в отношении их конечной продукции, если ранее утилизационный сбор уже был уплачен за базовое транспортное средство или шасси.

Также конкретизирован механизм администрирования уплаты утилизационного сбора за автомобили, ввезенные физическими лицами на территорию России для перепродажи (отчуждения права в течение 12 месяцев после даты ввоза), а не для личного пользования. Если изначально за такой автомобиль был уплачен утилизационный сбор по льготной ставке, то при перепродаже в течение 12 месяцев покупателю необходимо будет доплатить корректную сумму утилизационного сбора до полной ставки. Ранее администрирование соответствующих процессов находилось в ведении Федеральной налоговой службы РФ. Положениями утвержденного постановления указанные полномочия переданы Федеральной таможенной службе РФ.

Кроме того, уплата утилизационного сбора по полной ставке установлена в отношении автомобилей, импортированных на территорию ЕАЭС юридическими лицами и в дальнейшем ввезенных в Россию физическими лицами.

Напомним, с 1 августа 2023 года в России был увеличен утилизационный сбор на автомобили и автобусы, ввозимые для последующей перепродажи. Индексация коснулась ввоза импортных новых и б/у автомобилей юридическими лицами, однако не затронуло физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. Для таких граждан продолжает действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу – 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до 3 лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше 3 лет.

Полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) необходимо уплачивать гражданам, ввозящим импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и планирующим перепродать его на территории Российской Федерации в течение одного года с даты ввоза. После оплаты полного утильсбора автомобиль может быть зарегистрирован на нового собственника.

Также полный размер утильсбора уплачивается, если физическое лицо ввозит в Россию более одного автомобиля за год – начиная со второго автомобиля. Для ввоза частным лицом импортного легкового автомобиля с объемом двигателя более 3 л с 1 августа также регламентирована уплата полной ставки.

Ставка утилизационного сбора индексирована в среднем в 1,7 – 3,7 раза на легковые машины (в зависимости от объема двигателя), в 2,5-3,4 раза на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза на грузовики. Утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2 – 4,8 раза (в зависимости от объема двигателя), на электробусы – в 8,7 раз. Индексация подразумевается в отношении как новых, так и б/у транспортных средств, импортируемых в Россию после 1 августа 2023 года. При этом в отношении седельных тягачей экологического класса 6, Минпромторгу и Минтрансу даны полномочия по определению квоты ввозимых ТС, на которые продолжат действовать прежние коэффициенты расчета утильсбора. Для других автомобилей, произведенных в России или ввезенных в страну до 1 августа, также сохраняются прежние условия. Кроме того, на данный момент индексация не затрагивает электромобили.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство утвердило установление единых ставок для расчета утилизационного сбора на транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа и электромобили. Соответственно, для расчета суммы утильсбора на автомобили с такими установками будут применяться коэффициенты, уже установленные для электромобилей. Напомним, ранее утильсбор для машин с гибридными двигателями рассчитывался как для автомобилей с ДВС, ставки для которых выше, чем для электрокаров. В настоящее время для электромобилей действует ставка 1,63 для новых транспортных средств (возрастом до трех лет) и 6,1 – для транспортных средств, которые выпущены более трех лет назад. Базовый коэффициент при расчете утильсбора составляет 20 тыс. рублей. Одинаковые коэффициенты действуют как на автомобили, ввезенные как физлицом, так и юрлицами.

Фото: АВТОСТАТ