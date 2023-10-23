Geely Monjaro вошел в ТОП-3 самых продаваемых иномарок в РФ

Кроссовер Geely Monjaro впервые попал в тройку самых популярных иномарок на российском рынке. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, по итогам 42-й недели (с 16 по 22 октября 2023 года) эта модель была реализована в количестве 881 единицы, что обеспечило ей третье место в рейтинге продаж новых иномарок.

При этом выше Geely Monjaro расположились Haval Jolion (1 537 шт.) и Chery Tiggo 4 PRO (941 шт.). Четвертую строчку занял кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (856 шт.), пятую – OMODA C5 (800 шт.).

Эксперты агентства отмечают, что за прошедшую неделю в России было продано 18 163 иномарки. Это составляет почти две трети (66,3%) от общего числа реализованных новых легковых машин.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Geely