Renault отзывает более 155 тысяч Laguna по всему миру | АВТОСТАТ

Renault отзывает более 155 тысяч Laguna по всему миру

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Французский автопроизводитель Renault объявил всемирный отзыв автомобилей Laguna третьего поколения, выпущенных с начала 2007 по август 2009 года. Под отзыв подпадают 155711 автомобилей в кузовах седан и универсал, сообщает Autonews. На них выявлен конструктивный недостаток механизма преднатяжителя ремней безопасности: стальной тросик, являющийся его частью, может со временем перетереться в том случае, если переднее кресло установлено в самом нижнем положении. В результате при сильном рывке во время аварии тросик может попросту оборваться, и ремень выпадет из своего крепления.
Как сообщает пресс-служба Renault, для устранения этой опасности достаточно укоротить тросик на 3 см. Дилерский автосервис способен справиться с этой простой процедурой за 1,5 часа.

Источник: АВТОСТАТ
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