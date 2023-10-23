Юбилейная премия «МАК-2023»: много новых брендов-участников

Десятое, юбилейное, награждение победителей Международной премии «Мировые Автомобильные Компоненты» пройдет 27 октября в «Крокус Сити Молл» (Москва).

Ключевые представители автокомпонентной отрасли соберутся вместе, чтобы из огромного многообразия автокомпонентов, представленного на российском рынке, выбрать и назвать лучшие продукты и лучших производителей. Определены 16 номинаций, объективно отражающие отрасль – «Радиатор года», «Фильтр года», «Бренд года в сегменте ГСМ», «Тормозные диски года», «Бренд года в сегменте «Автохимия» и ряд других. С 2019 года в конкурс ввели новую номинацию, которая дается не бренду и не компании-производителю, а непосредственно человеку.

Повлиять на результаты «МАК-2023» можно даже сегодня. Потому что победители выбираются не столько профессионалами, сколько самими потребителями автозапчастей: голоса собирались на разных профильных выставках и продолжают собираться сейчас, уже в ходе открытого онлайн-голосования. Причем система максимально прозрачна: каждый голос, отданный за бренд, моментально отображается на сайте. А роль профессионального жюри (экспертного совета) при таком открытом голосовании – просто «быть гарантом объективности и компетентности».

Отметим, что премия «Мировые Автомобильные Компоненты» проводится с 2012 года. За эти годы в ней участвовало более 500 производителей из 25 стран мира, в потребительских номинациях проголосовали свыше 150 000 человек, были награждены 189 лауреатов. В 2023 году в премии принимают участие много новых брендов.

Фото: МАК