Кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid поступит в продажу в ноябре

Компания Chery до конца ноября начнет продажи в России семиместного кроссовера Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid. Новинка будет доступна в единственной комплектации Ultimate, стоимость будет объявлена в день старта продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Новый Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid в отличие от ранее представленного Tiggo 8 PRO e+ получил изменения в программном обеспечении, новый экстерьер и расширенный перечень оснащения.
Силовая архитектура обновленного Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid включает в себя три двигателя: два электро- и бензиновый, которые агрегатируются с уникальной трансмиссией. Максимальная 30-минутная мощность двух электромоторов составляет 88 л.с. (65 кВт) и 147 л.с. выдает бензиновый турбированный двигатель объемом 1.5 л. Суммарная мощность всех двигателей составляет 235 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает у семиместного кроссовера всего 7,5 сек. Максимальная скорость – 180 км/ч.
Автомобиль способен преодолеть расстояние до 1000 км в режиме «трасса» на одной полной заправке бака (60 л) и электрической батареи заряженной на 100%. Запас хода подзаряжаемого гибридного кроссовера Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid только при движении на электротяге равен 80 км по методике NEDC. Расход топлива на 100 км пути при эксплуатации в российско-климатических условиях составляет от 1.5 л бензина, допускается использование топлива с октановым числом 92.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery планирует представить на российском рынке новые модели. Уже этой осенью в нашей стране начнутся продажи гибридных кроссоверов Chery Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO. Кроме того, в ноябре компания запустит новую мультимедийную систему, работающую со всеми популярными российскими предложениями, включая «Яндекс. Навигатор». На середину следующего года намечен старт продаж Chery Arrizo 8 в гибридном варианте. Тогда же в нашей стране ожидаются более крупный седан Arrizo 9, а также флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.
По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 83425 автомобиля Chery, что в 3,8 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,6% против 4,7% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Таким образом, Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Chery