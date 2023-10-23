Кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid поступит в продажу в ноябре

Компания Chery до конца ноября начнет продажи в России семиместного кроссовера Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid. Новинка будет доступна в единственной комплектации Ultimate, стоимость будет объявлена в день старта продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid в отличие от ранее представленного Tiggo 8 PRO e+ получил изменения в программном обеспечении, новый экстерьер и расширенный перечень оснащения.

Силовая архитектура обновленного Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid включает в себя три двигателя: два электро- и бензиновый, которые агрегатируются с уникальной трансмиссией. Максимальная 30-минутная мощность двух электромоторов составляет 88 л.с. (65 кВт) и 147 л.с. выдает бензиновый турбированный двигатель объемом 1.5 л. Суммарная мощность всех двигателей составляет 235 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает у семиместного кроссовера всего 7,5 сек. Максимальная скорость – 180 км/ч.

Автомобиль способен преодолеть расстояние до 1000 км в режиме «трасса» на одной полной заправке бака (60 л) и электрической батареи заряженной на 100%. Запас хода подзаряжаемого гибридного кроссовера Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid только при движении на электротяге равен 80 км по методике NEDC. Расход топлива на 100 км пути при эксплуатации в российско-климатических условиях составляет от 1.5 л бензина, допускается использование топлива с октановым числом 92.