Chery может начать продажи в России двух новых электромобилей

В 2024 году на российском рынке могут начаться продажи двух новых электрических моделей Cherу. Речь идет о кроссовере eQ7 и сити-каре eQ1. Как рассказал порталу Autonews.ru представитель компании Chery, на данный момент российский офис ожидает поступление этих автомобилей для внутренних исследований. В случае положительного результата следующий этап – сертификация.

Габариты Chery eQ7: 4675 х 1910 х 1660 мм при колесной базе 2830 мм. Силовая установка состоит из одного электромотора на передней оси. Его мощность составляет 211 л.с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Запас хода у кроссовера превышает 512 км.

Сити-кар Chery eQ1 является самым компактным электрокаром в модельном ряду бренда. Он имеет следующие габариты: 3200 мм в длину, 1670 мм в ширину и 1550 мм в высоту, размер колесной базы – 2150 мм. На китайском рынке модель предлагается с двумя электрическими силовыми установками на выбор – мощностью 41 и 75 л.с. В зависимости от модификации запас хода машины варьируется от 251 до 408 км.