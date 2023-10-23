Chery может начать продажи в России двух новых электромобилей

В 2024 году на российском рынке могут начаться продажи двух новых электрических моделей Cherу. Речь идет о кроссовере eQ7 и сити-каре eQ1. Как рассказал порталу Autonews.ru представитель компании Chery, на данный момент российский офис ожидает поступление этих автомобилей для внутренних исследований. В случае положительного результата следующий этап – сертификация.
Габариты Chery eQ7: 4675 х 1910 х 1660 мм при колесной базе 2830 мм. Силовая установка состоит из одного электромотора на передней оси. Его мощность составляет 211 л.с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Запас хода у кроссовера превышает 512 км.
Сити-кар Chery eQ1 является самым компактным электрокаром в модельном ряду бренда. Он имеет следующие габариты: 3200 мм в длину, 1670 мм в ширину и 1550 мм в высоту, размер колесной базы – 2150 мм. На китайском рынке модель предлагается с двумя электрическими силовыми установками на выбор – мощностью 41 и 75 л.с. В зависимости от модификации запас хода машины варьируется от 251 до 408 км.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery планирует представить на российском рынке новые модели. Уже этой осенью в нашей стране начнутся продажи гибридных кроссоверов Chery Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO. Кроме того, в ноябре компания запустит новую мультимедийную систему, работающую со всеми популярными российскими предложениями, включая «Яндекс. Навигатор». На середину следующего года намечен старт продаж Chery Arrizo 8 в гибридном варианте. Тогда же в нашей стране ожидаются более крупный седан Arrizo 9, а также флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.
По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 83425 автомобиля Chery, что в 3,8 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,6% против 4,7% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Таким образом, Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Autohome.com.cn