Кроссовер Haval M6 впервые вошел в тройку бестселлеров марки в России

Российские дилеры Haval в сентябре реализовали 11080 автомобилей, что в 3,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 69158 кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Haval занял третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 9,6% против 4,4% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Бестселлером Haval на российском рынке в сентябре остается компактный кроссовер Jolion с показателем 5733 проданных автомобиля (рост в 2,8 раза). Второе место занял среднеразмерный кроссовер Haval Dargo, на котором остановили свой выбор 1728 покупателей (рост в 10,2 раза). Третий результат впервые показал среднеразмерный кроссовер Haval M6 – 1316 реализованных машин.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Haval