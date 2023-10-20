Chery запустила онлайн-продажи автомобилей через Ozon по всей России

Компания Chery расширила географию онлайн-продаж на маркетплейсе Ozon. Возможность приобрести автомобиль с доставкой на дом ранее была доступна только жителям московского региона. Теперь оформить бесплатно доставку седана Arrizo или кроссовера Tiggo можно в любую точку России, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На маркетплейсе Ozon доступен для приобретения весь бензиновый модельный ряд марки Chery, а именно: кроссоверы Tiggo 4 PRO, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO, Tiggo 8 PRO Max и седан бизнес-класса Arrizo 8. Автомобили Chery отображаются в специальном разделе маркетплейса Ozon. Клиенту необходимо выбрать автомобиль нужной модели, комплектации и цвета из наличия в онлайн-магазине Chery, оплатить покупку банковской картой, привязанной к личному кабинету маркетплейса, и выбрать удобное время и место доставки. В указанное время представитель марки Chery доставит автомобиль покупателю, подпишет с ним необходимый пакет документов и передаст ключи. Автомобили с гибридной силовой установкой остаются по-прежнему доступны для приобретения исключительно в шоу-румах официальных дилеров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery планирует представить на российском рынке новые модели. Уже этой осенью в нашей стране начнутся продажи гибридных кроссоверов Chery Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO. Кроме того, в ноябре компания запустит новую мультимедийную систему, работающую со всеми популярными российскими предложениями, включая «Яндекс. Навигатор». На середину следующего года намечен старт продаж Chery Arrizo 8 в гибридном варианте. Тогда же в нашей стране ожидаются более крупный седан Arrizo 9, а также флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 83425 автомобиля Chery, что в 3,8 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,6% против 4,7% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Таким образом, Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Chery