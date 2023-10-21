Продажи автомобилей в Европе в сентябре выросли на 21% | АВТОСТАТ

Продажи автомобилей в Европе в сентябре выросли на 21%

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Продажи автомобилей в Европе в сентябре выросли на 21%

Автомобильный рынок России-2023
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Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября увеличились на 20,7% и составили 1 млн 166 тыс. 728 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продолжающийся двузначный рост европейского рынка свидетельствует о восстановлении автомобильной отрасли после кризиса автокомпонентов, который наблюдался в прошлом году. За девять месяцев 2023-го реализация автомобилей в Европе составила 9 млн 684 тыс. 894 единицы – на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за сентябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 115 448 машин (+7%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 74 928 автомобилей (+8,3%). Третью строчку занял Mercedes-Benz, реализовавший 67 846 машин (+17,9%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (64 113 шт., +20%) и BMW (61 170 шт., +12,4%).

Фото: ANFAC

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипродажиавторынок европыавтомобильные рынкимировой авторынок

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