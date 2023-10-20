В НАМИ представили рекомендованные Минпромторгом для чиновников автомобили

В научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) в Москве представили экспозицию автомобилей, рекомендованных Минпромторгом для госслужащих.

Как пишет газета «Известия», ведомство, в частности, предложило рассматривать для госзакупок модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend бренда LADA. Бренд УАЗ представлен моделями «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», «СГР». Кроме того, на выставке также можно увидеть Senat, Komendant от Aurus. Среди экспонатов также «Москвич», I-PRO, I-JOY, I-SKY от Evolute и китайский бренд Haval, представленный моделями Jolion, Dargo, F7/F7x и H9.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, на сегодняшний день автопарки федеральных и региональных представителей власти состоят из иномарок. Для чиновников высшего ранга были закуплены автомобили бизнес-класса BMW 5 серии, которые тогда выпускались в России, в регионах – по словам местных представителей власти, используются Ford Mondeo также отечественной сборки. По мере амортизации автопарков действующие транспортные средства будут заменяться на отечественные модели того же класса. То есть для федеральных чиновников будут приобретены, скорее всего, «Аурусы», а для регионов будут выбирать автомобили из более доступных сегментов. То есть, скорее всего, это будут модели LADA, «Москвич», Evolute.

Фото: «Известия»