LADA Aura попадет в список автомобилей для чиновников в 2024 году

В подготовленном Минпромторгом списке отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, не оказалось представительского седана LADA Aura. Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе АВТОВАЗа, эта модель должна быть включена в данный перечень в 2024 году, когда начнется ее серийное производство. Напомним, что среди моделей LADA в список автомобилей для чиновников попали Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend.

«Безусловно, все модели LADA, как наиболее локализованные в стране, участвуют в госзакупках. Гамма наших автомобилей максимально приспособлена к российским дорожным условиям и может быть использована как на пересеченной местности, так и в крупных городах. Осенью 2024 года мы также начнем производство LADA Aura. Это представительский седан, который будет максимально отвечать критериям госзакупок», – заявили на АВТОВАЗе.

Напомним, новый удлиненный седан LADA Aura создан на базе модели Vesta. Новинка позиционируется как автомобиль, в том числе для чиновников и ориентирована на госзаказ. Также машина может быть интересна в качестве такси в классе комфорт и выше. Так, пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Кроме того, автомобиль оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Как говорил ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, стоимость нового автомобиля LADA Aura будет существенно выше 2 млн рублей, поскольку это машина премиального класса.

По мнению руководителя отдела развития автомобильного маркетплейса FRESH Дениса Решетникова, удлиненный седан LADA Aura будет предложен автопаркам госорганов всех уровней для импортозамещения зарубежных машин. Скорее всего, автомобиль не будет бюджетным, поэтому будет производиться лимитированными партиями под госзаказ. При этом LADA Aura не сможет конкурировать по оснащению и исполнению с премиальными седанами китайского бренда Hongqi, так как они планируют соперничать с Mercedes-Benz E-Class и Aurus Senat, а это совсем другой уровень.

Фото: АВТОВАЗ