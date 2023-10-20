Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что за 9 месяцев 2023 года в России было куплено более 8 тысяч электромобилей с пробегом – на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На этот раз мы решили ознакомить вас с самыми популярными моделями на вторичном рынке электрокаров.

Традиционно этот рейтинг возглавляет Nissan Leaf. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», с января по сентябрь нынешнего года россияне приобрели 4752 таких подержанных электрокара. Это составляет примерно 60% от общего объема рынка.

Второе место в этом рейтинге занимает Tesla Model 3 (804 шт.), на долю которой приходится каждый десятый б/у электромобиль. Следующие три позиции тоже занимают «теслы», а именно: Model S (345 шт.), Model Y (277 шт.) и Model X (211 шт.).

За пределами первой пятерки располагаются Porsche Taycan и Audi e-tron, которые за прошедшие 9 месяцев разошлись тиражом в 181 и 137 единиц соответственно. Mitsubishi i-MiEV (119 шт.) занял восьмое место, а Volkswagen iD.4 (116 шт.) – девятое. Замкнул ТОП-10 самых популярных электромобилей с пробегом в России BMW i3 с показателем в 114 штук.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что новинка и лидер российского рынка новых электромобилей – Zeekr 001 – на вторичном рынке оказался за пределами первой десятки. С результатом 100 штук он занял 11-е место. Более подробно о состоянии рынка и парка электромобилей в РФ вы узнаете здесь.

Фото: АВТОСТАТ