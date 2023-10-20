Toyota опубликовала первое изображение новой Camry

Компания Toyota опубликовала первое тизерное изображение загадочной новинки. Судя по всему, речь идет о бизнес-седане Camry нового, девятого поколения, который должен дебютировать в 2024 году, пишет портал Autonews.ru.

Судя по изображению, автомобиль получит V-образную переднюю светодиодную оптику и большие воздухозаборники. Возможно, на тизере показана спортивная TRD-версия модели.

Ожидается, что новая Camry лишится 3,5-литрового бензинового двигателя V6. Его должна заменить 2,4-литровая «турбочетверка», которая сейчас устанавливается на Lexus NX. Также бизнес-седан можно будет купить с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового мотора.

По неофициальным данным, новая Toyota Camry будет построена на модернизированной платформе TNGA-K (GA-K). Как ожидается, бизнес-седан девятого поколения сильно изменится внешне и получит новую мультимедийную систему, которая будет обновляться «по воздуху».

Напомним, модель Toyota Camry производится в Китае, США и Японии. Кроме того, этот бизнес-седан ранее выпускался и в России, однако в марте 2022 года компания остановила работу своего завода в Санкт-Петербурге. Сейчас Toyota Camry поставляется в нашу страну из КНР по схеме параллельного импорта с дефорсированным до 199 л.с. двигателем.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автоконцерн Toyota намерен утроить производство полностью электрических автомобилей уже в следующем году. Если раньше компания планировала выпустить в 2024 году 190 тыс. электромобилей, то сейчас план повышен до 600 тыс. штук. Как известно, Toyota долгое время скептически относилась к массовому производству полностью электрических автомобилей, делая ставку на гибриды. Toyota Prius стал одним из первых массовых гибридных автомобилей, завоевав огромную популярность на мировом авторынке. Однако на фоне растущих продаж электромобилей от других автопроизводителей руководство Toyota изменило свою позицию и в конце 2021 года представило стратегический план по развитию электромобилей с инвестициями на 70 млрд долларов. В результате по итогам 2022-го компания продала 24 тыс. электромобилей, по итогам 2023-го продажи должны составить 150 тыс. штук, а в 2024 году могут достичь 600 тыс. единиц. За последнее время Toyota уже представила прототипы абсолютно новых моделей электромобилей в сегменте SUV, а также кроссовер и седан.

Фото: Toyota