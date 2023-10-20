Минпромторг составил список автомобилей для чиновников

Минпромторг подготовил список автомобилей для приоритетного использования госслужащими. В перечень вошли машины российских и китайских марок, которые производятся в России в рамках специнвестконтрактов, сообщает пресс-служба министерства. Там также уточнили, что закупка автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в этом году не менее 3,2 тыс. баллов), может осуществляться по специальному разрешению.

На сегодняшний день Минпромторгом рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей: LADA (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (i-PRO, i-JOY, i-SKY), Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

Напомним, в начале сентября президент России Владимир Путин поручил чиновникам пересесть на отечественные автомобили, соответствующий доклад должен быть представлен 1 февраля 2024 года.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, на сегодняшний день автопарки федеральных и региональных представителей власти состоят из иномарок. Для чиновников высшего ранга были закуплены автомобили бизнес-класса BMW 5 серии, которые тогда выпускались в России, в регионах – по словам местных представителей власти, используются Ford Mondeo также отечественной сборки. По мере амортизации автопарков действующие транспортные средства будут заменяться на отечественные модели того же класса. То есть для федеральных чиновников будут приобретены, скорее всего, «Аурусы», а для регионов будут выбирать автомобили из более доступных сегментов. То есть, скорее всего, это будут модели LADA, «Москвич», Evolute.

Фото: Aurus